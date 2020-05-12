До 50% рестораторов могут не открыться после самоизоляции

С 12 мая в России начинается поэтапный выход из режима ограничений. Об этом накануне объявил глава государства Владимир Путин. Сфера общественного питания заработает только на последнем этапе выхода. Из-за этого многие эксперты прогнозируют, что порядка 40-50% всех заведений вообще могут не открыться.

Общественное питание — это одна из самых пострадавших от режима самоизоляции отраслей. При этом восстанавливать свою работу сфера будет в последнюю очередь. Роспотребнадзор 8 мая опубликовал план поэтапного выхода из режима ограничений, всего будет три этапа — сфера общественного питания заработает только на третьем, последнем, этапе. В столице режим самоизоляции действует до 31 мая.

Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров прогнозирует, что к середине лета около 40–50% всех заведений общественного питания могут и вовсе не открыться, так как они не получили адекватной помощи от государства, пишет газета «Ведомости». Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков считает, что после самоизоляции многие люди выйдут со страхом заразиться, поэтому клиентов у рестораторов не будет еще два-три месяца.

Он констатирует, что сейчас не работают 77% предприятий питания, 23% — существуют в режиме доставки, сокращено более 50% сотрудников. При этом Бухаров опасается, что подготовленные 21 апреля Роспотребнадзором рекомендации, как работать общепиту в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, предусматривающие поэтапное открытие заведений, похоронят бизнес окончательно.

В начале апреля правительство утвердило список отраслей, которые больше других пострадали из-за распространения коронавируса. По поручению президента Владимира Путина, эти отрасли получат отсрочки по уплате налогов и страховых взносов.