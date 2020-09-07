Составлен рейтинг регионов-лидеров по индексу рынка труда

Первую строчку рейтинга со занимает Москва — ее отметка 96,4 балла. На втором месте расположилась северная столица — в Петербурге значение индекса равно 93 баллам. Тройку лидеров замыкает Московская область — там значение составляет 85,2 балла.

На четвертом месте оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра — 78,8 балла. Топ-5 регионов по индексу рынка труда в России замыкает Тюменская область с результатом в 73,9 балла.

Показатели свидетельствуют о высоком уровне социально-экономического развития регионов, низком уровне безработицы и высоком уровне заработной платы, а также относительно коротком среднем времени поиска работы.

Ранее стало известно, что инженерам, начальникам производства и геологам в регионах Крайнего Севера и Сибири работодатели готовы в месяц платить свыше 100 тысяч рублей. На Чукотке такие размеры зарплат предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%. При этом в столице таких вакансий от общего числа только 18,3%.