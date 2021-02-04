Составлен рейтинг регионов, где сотрудники чаще получали новогодние премии

Новогодние премии или другие бонусы в 2020 году получила почти треть россиян (32%). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие».

«Доля респондентов, в 2020 году получивших новогодние премии, выросла с 2019 года на 2 процентных пункта (с 30%)», — приводит РБК слова аналитиков.

Чаще всего новогодние премии получали в Ямало-Ненецком округе (67%), Иркутской области (53%) и Москве (44%).

В топ-5 также вошли Мурманская и Омская области — 42,5% и 41% соответственно.

Также часто новогодние премии получали в Белгородской (40%), Свердловской (39%), Нижегородской (36,7%), Саратовской (36,2%), Тульской (36,4%) и Владимирской областях (35,7%).

У половины россиян размер годовых выплат составил порядка 10 тысяч рублей. Еще 34,5% респондентов получили от 11 тысяч до 30 тысяч рублей, Премию в размере 31–50 тысяч рублей получили 9% опрошенных, и у 8% участников исследования новогодний бонус был выше 50 тысяч рублей.

Размер выплат не изменился по сравнению с 2019 годом у 41% опрошенных, 30% получили больше, а 17% — меньше.

Женщины чаще мужчин сообщали о росте размера своих премий по итогам 2020 года — 33% против 26%. Мужчины же чаще женщин говорили о снижении годовых выплат (18% против 15%) или отсутствие изменений в их размере (47% мужчин против 36,5% женщин).

Женщины реже мужчин предпочитают делиться полученными на работе премиями. При этом большинство россиян заявили, что сообщат второй половине о денежной награде. Согласно опросу, возрастной фактор не влияет на принятие решения, в отличие от уровня дохода. Люди, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей в месяц, чаще отвечали, что скроют премию от семьи.