Четверть женщин отказались делиться премией с мужьями в России

Женщины реже мужчин предпочитают делиться полученными на работе премиями. При этом большинство россиян заявили, что сообщат второй половине о денежной награде.

Около 77% заявили, что не станут скрывать премию, показал опрос, проведенный компанией Superjob, данные которого находятся в распоряжении РБК.

Расскажут о премии, но делиться деньгами отказываются 11% респондентов, около 6% предпочитают скрыть незапланированный доход.

Примерно 18% россиянок, принявших участие в опросе, заявили, что поделятся приятной новостью с мужем, но вкладывать их в общий бюджет они не планируют. Еще 7% российских женщин не скажут второй половинке о премии. Мужчин, предпочитающих потратить премию на личные нужды, всего 10%.

Согласно опросу, возрастной фактор не влияет на принятие решения, в отличие от уровня дохода. Люди, зарабатывающие менее 30 тысяч рублей в месяц, чаще отвечали, что скроют премию от семьи.

В опросе, который проводился с 11 по 15 января, приняли участие россияне, состоящие в браке и старше 18 лет. Число респондентов составило 1,6 тысячи человек.