Сбившую детей в Солнцеве девушку отправили в СИЗО

Студентку Валерию Башкирову, которая сбила троих детей на пешеходном переходе на западе Москвы, отправили в СИЗО на два месяца. Ранее она находилась под домашним арестом.

Тверской районный суд решил арестовать девушку до 16 сентября. Ей предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Суд с учетом позиции прокуратуры сегодня изменил меру пресечения фигурантке уголовного дела с домашнего ареста на заключение под стражу. Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Москвы», — сообщила начальник пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

На прошлой неделе 18-летняя Башкирова за рулем машины Mazda сбила детей на нерегулируемом пешеходном переходе в Солнцеве. В тяжелом состоянии их отвезли в больницы. Двое детей умерли. Девятимесячную девочку выписали из больницы. На Башкирову завели уголовное дело.

Мать подозреваемой заявила, что все родные искренне переживают из-за случившегося. Ее отец считает, что ДТП могло произойти из-за слепящего солнечного света. По его словам, девушка никогда не пила, а мобильный телефон за рулем у них в семье под запретом.