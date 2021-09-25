Соседка рассказала о причинах нападения мужчины в платье на посетителей «Магнита»

Соседка мужчины, который в субботу напал на посетителей московского «Магнита» с топором, рассказала о его жизни и о возможных причинах его поступка. В беседе с РЕН ТВ она заявила, что дебошира спровоцировали другие покупатели.

Женщина поделилась, что ее сосед страдает психическим расстройством, но точного диагноза его знакомые не знают. Зато уверены, что он никогда не станет нападать первым, ведет себя спокойно и не несет никому угрозы.

«Но он остался один, без отца и матери. Раньше он с матерью жил. Он тихий и спокойный, если его не трогать. Если его затронуть, он делается сразу агрессивным», — объяснила собеседница.

Женщина рассказала, что однажды уже была свидетельницей ситуации в магазине. Там к мужчине с расстройством стал приставать сотрудник и спрашивать его, зачем он зашел туда в женском платье. В итоге сосед собеседницы замахнулся на работника магазина, и тот быстро ушел. Женщина смогла успокоить разбушевавшегося знакомого и отвела его домой.

«Он нормальный, он никогда не полезет первым. Женщина его спровоцировала, это даже по видео видно», — отметила она.

Соседка отметила, что носить женскую одежду мужчина стал после того, как у него умерла мать. Знакомые пытались передать ему мужские вещи, но он настаивал, что теперь будет ходить только в платьях. Соседи сейчас очень волнуются за мужчину и считают, что он не настолько опасен.

Все произошло в магазине «Магнит» на Каргопольской улице в субботу, 25 сентября. Посетитель в женском платье достал топор и ранил двоих человек. Обоих увезли в больницу.