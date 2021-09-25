Момент нападения с топором на покупателей в «Магните» попал на видео

Момент нападения мужчины в женской одежде с топором на людей в магазине «Магнит» в Москве зафиксировали камеры видеонаблюдения. Кадры появились в распоряжении «360».

На кадрах можно заметить, как нападавший сталкивается в автоматических дверях с женщиной, выходящей из зала. Он отталкивает ее и достает из сумки пакет, из которого вытаскивает предмет, похожий на топор, после чего бьет другого мужчину по руке. Потом замахивается и на женщину. Покупатель пытается оттащить ее, она отбивается от обидчика. Он снова замахивается и, предположительно, наносит женщине удар по ноге. Она падает на пол. Остальные покупатели в этот момент спокойно выходят из магазина.

Нападение было совершено в субботу в магазине на Каргопольской улице в Москве. Ранее «360» публиковал видео с места происшествия. Что послужило причиной нападения, пока неизвестно. Пострадавших госпитализировали, их состояние уточняется. Злоумышленника задержали полицейские, которые оперативно прибыли на место. Им оказался 48-летний мужчина.