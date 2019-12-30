Соседка, нашедшая замерзшего малыша в Павловском Посаде, рассказала о его семье

«Я спала, времени было 17:45. Ну и услышала крик ребенка. Я решила, может, в сад кто идет, еще что. Он кричал непрерывно. Я выглянула с балкона — никого, ни людей, никого, а ребенок орет. Я вышла на балкон и смотрю — он на земле лежит под моим балконом прямо. Я позвонила в 112. Мужчина один подошел, потом женщина, я плед вынесла, взяла ребенка на руки и так стояли ждали возле подъезда. Скорая быстро приехала, через три минуты. Потом полиция пришла», — рассказала Анна.

По ее словам, что у соседей есть ребенок, жители дома, конечно, знали. Но малыша никогда не видели: его все время возили в закрытой коляске.

«Семья эта неблагополучная. Выпивают. Тут у них драка была, я выходила их разнимала. А так сказали, что у ребенка с ногами проблема. Как он мог на земле оказаться — непонятно», — заключила Анна.

Плачущего ребенка нашли под окнами дома в Павловском Посаде утром 30 декабря. Младенец был раздет и плакал. Малыша госпитализировали. По предварительным сведениям, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

«Ребенок в удовлетворительном состоянии. Диагноз: „охлаждение легкой степени“. С ребенком все в порядке», — подтвердила главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Павловопосадская ЦРБ» Марина Мягченкова.