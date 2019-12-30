Двухлетнего мальчика нашли под балконом многоэтажки в Павловском Посаде в Подмосковье. Мальчик был полностью раздет и плакал. Соседи утверждают: семью ребенка благополучной не назвать.

«Орут всегда. Вот месяца три назад дрались тут. Пришел какой-то мужик к ним девочку забрать. Вроде родной отец. Его побили здесь. А ребенок тут под балконом долго кричал, его вышли соседи забрали», — рассказал один из соседей семьи.

По словам собеседника «360», родителей плачущего ребенка нельзя назвать благополучной семьей. Впрочем, он не смог сказать, когда наверняка его соседи были дома и были ли они в квартире в то время, когда их ребенок оказался на улице.

В местной полиции рассказали, что они действительно выезжали на вызов по поводу найденного ребенка. По словам правоохранителей, младенца госпитализировали. Угрозы его жизни и здоровью нет.

Полиция начала проверку происшествия. По ее итогам будет принято процессуальное решение.