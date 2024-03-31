31 марта 2024, 20:24
Соседей фигуранта дела о теракте в «Крокусе» допросили в Таджикистане
РИА «Новости»: соседей террориста Мирзоева в Таджикистане вызвали на допрос
Соседей обвиняемого в нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева в Таджикистане допросили правоохранители. Об этом РИА «Новости» сообщила одна из соседок родителей боевика.
«Нас вызывали на допрос и отпустили в тот же день», — отметила она.
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Собеседница издания уточнила, что Далерджон Мирзоев никогда не вступал в конфликт с жителями кишлака. Мужчина вел себя спокойно и вежливо.
Ранее мать и отец Мирзоева обратились к семьям погибших в концертном зале со словами соболезнования. Мать нападавшего заявила, что не верит в то, что сын решился на убийство людей.
Далерджона Мирзоева обвиняют в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. Он приехал в Московскую область из Новосибирска, где работал таксистом. Известно, что Мирзоев женат, у него четверо детей.
Таджикистан
Теракт в «Крокусе»
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