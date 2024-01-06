Общество 06 января 2024, 17:49 Сорвавший джек-пот новогодней лотереи россиянин не забрал выигрыш спустя пять дней «Столото»: выигравший миллиард рублей житель Тюмени не забрал свой выигрыш РИА «Новости»

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Поиски выигравшего один миллиард рублей обладателя купленного билета «Русского лото» в ТЦ Тюмени продолжаются пятый день после проведенного розыгрыша. На это указали в Telegram-канале организатора лотерей «Столото».

В надежде, что кто-то из покупателей билетов узнает себя, организаторы уточнили, что выигрышный билет находился в подарочном тубусе, который купили 7 декабря 2023 года в точке продаж «Столото» в тюменском торговом центре «Дарина».

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Покупку победителю оформила продавец Марина Клюсова. Сама женщина заявила, что очень рада за победителя.

«Когда смотрела розыгрыш в эфире и услышала, что главный приз выиграл тюменец, сначала даже не поверила, но потом испытала чувства гордости и счастья за победителя», — подчеркнула она.

Новогодний розыгрыш «Русского лото» в прямом эфире 1 января показал телеканал НТВ. Джек-пот разыграли во втором туре, в котором выиграл один билет, купленный в Тюмени.

Организаторы лотереи напомнили, что обратиться за выигрышем победитель может в ближайшие три с половиной года. Но если этого не произойдет, деньги уйдут в государственный бюджет.