Сообщения о минировании здания МИД в Москве опровергли

Ранее в СМИ появились сведения о том, что министерство заминировали неизвестные. Однако в ведомстве агентству рассказали, что ничего подобного не происходит.

«Сообщения о минировании не подтверждаем, речь идет о рутинных проверочных мероприятиях», — рассказали в ведомстве.

Ранее в посольствах России в Аргентине, Чили и Бразилии получили сообщения о бомбах в зданиях. Однако во время проверки никаких взрывных устройств не нашли. В 2019 году в России по всей стране поступало множество звонков и писем о минировании школ, больниц, торговых центров, вузов и судов. Тогда ни одно из сообщений не подтвердилось, и никаких взрывов не произошло.

В ФСБ рассказали, что сведения о бомбах приходили из иностранных ресурсов. В итоге пять из них сотрудники службы безопасности смогли выявить и заблокировать.