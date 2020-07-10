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    10 июля 2020, 19:56

    Сообщения о минировании здания МИД в Москве опровергли

    Мария Шагиахметова

    Министерство иностранных дел опровергло слухи о минировании здания. В ведомстве проходят рутинные проверки, сообщает ТАСС.
    Сообщения о минировании здания МИД в Москве опровергли

    Ранее в СМИ появились сведения о том, что министерство заминировали неизвестные. Однако в ведомстве агентству рассказали, что ничего подобного не происходит.

    «Сообщения о минировании не подтверждаем, речь идет о рутинных проверочных мероприятиях», — рассказали в ведомстве.

    Ранее в посольствах России в Аргентине, Чили и Бразилии получили сообщения о бомбах в зданиях. Однако во время проверки никаких взрывных устройств не нашли. В 2019 году в России по всей стране поступало множество звонков и писем о минировании школ, больниц, торговых центров, вузов и судов. Тогда ни одно из сообщений не подтвердилось, и никаких взрывов не произошло.

    В ФСБ рассказали, что сведения о бомбах приходили из иностранных ресурсов. В итоге пять из них сотрудники службы безопасности смогли выявить и заблокировать.