Посольства России в Аргентине, Чили и Бразилии получили сигналы о «минировании»
В посольстве России в Буэнос-Айресе рассказали ТАСС, что это уже второе сообщение о минировании за неделю. Из-за поступившего в четверг сигнала сотрудников эвакуировали.
«В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был незамедлительно эвакуирован», — сообщили в посольстве.
О происшествии доложили в полицию. По информации РИА «Новости», аргентинские власти к ним прислали бригады взрывотехников федеральной полиции.
В посольстве уточнили, что первый сигнал о минировании поступил к ним 1 июня.
Посольство России в Чили получило предупреждение тоже через почту.
«Сегодня днем по электронной почте пришло сообщение. Была проведена проверка, по результатам которой установлен ложный характер сообщения», — сказали в дипмиссии.
Посольство в Бразилии «минировали» в понедельник. Здание проверили, взрывного устройства в дипмиссии не нашли.