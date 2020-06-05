Посольства России в Аргентине, Чили и Бразилии получили сигналы о «минировании»

В посольстве России в Бразилии, Аргентине и Чили поступили сообщения о минировании. В каждой дипмиссии провели проверку, угрозу не обнаружили.

В посольстве России в Буэнос-Айресе рассказали ТАСС, что это уже второе сообщение о минировании за неделю. Из-за поступившего в четверг сигнала сотрудников эвакуировали.

«В адрес посольства России в Аргентине действительно поступили электронные сообщения о заложенном взрывном устройстве. Персонал был незамедлительно эвакуирован», — сообщили в посольстве.

О происшествии доложили в полицию. По информации РИА «Новости», аргентинские власти к ним прислали бригады взрывотехников федеральной полиции.

В посольстве уточнили, что первый сигнал о минировании поступил к ним 1 июня.

Посольство России в Чили получило предупреждение тоже через почту.

«Сегодня днем по электронной почте пришло сообщение. Была проведена проверка, по результатам которой установлен ложный характер сообщения», — сказали в дипмиссии.

Посольство в Бразилии «минировали» в понедельник. Здание проверили, взрывного устройства в дипмиссии не нашли.