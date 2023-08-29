Общество 29 августа 2023, 18:45 Сообщение об избиении русской пары опровергли в Киргизии Москалькова обсудила с омбудсменом Киргизии новость об избиении русской пары РИА «Новости»

Читать 360tv в

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова связалась с омбудсменом Киргизии Джамилей Джаманбаевой после новости об избиении русской пары в стране. Правоохранители республики опровергли информацию об участии россиян в конфликте, сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.

В соцсетях распространилось видео, снятое, предположительно, в одном из кафе Бишкека в начале августа. На этих кадрах местные жители якобы избивали русскую пару. В Сети писали, что конфликт будто бы возник на национальной почве.

Реклама

Омбудсмен Киргизии сообщила Москальковой, что после этого случая в стране возбудили уголовное дело о хулиганстве. Обвиняемого в нападении отправили в СИЗО.

В ближайшее время дело рассмотрит суд. Джаманбаева предположила, что процесс закончится примирением сторон, поскольку в материалах появилось встречное заявление.

«По данным правоохранительных органов КР, все участники инцидента граждане Кыргызстана. Среди них нет представителей русской национальности», — написала уполномоченный по правам человека в России.

Москалькова добавила, что традиции добрососедства и взаимопомощи связывают братские народы РФ и Киргизии в течение долгих лет. Россия продолжает тесно сотрудничать с республикой в гуманитарном направлении, заключила омбудсмен.

На сообщение об избиении якобы русской пары в Бишкеке также отреагировал глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев. Он обратился в МИД РФ в связи с этой ситуацией.