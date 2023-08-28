Общество 28 августа 2023, 23:27 Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии Глава СПЧ Фадеев призвал МИД защитить избитую в Киргизии русскую пару РИА «Новости»

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МИД призвали защитить россиян, которых избили в Киргизии по национальному признаку. С такой просьбой обратился глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, сообщила пресс-служба СПЧ в своем Telegram-канале.

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства Российской Федерации в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — указали в пресс-службе.

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Как добавили в СПЧ, там внимательно следят за произошедшим в начале августа конфликтом, который только сейчас получил широкую огласку. По Сети разошлось видео, на котором в одном из кафе Бишкека киргизские экстремисты избивали русскоязычную пару за «этническую нечистоту».

Местные силовые органы, указал в обращении Фадеев статс-секретарю — заместителю главы МИД Евгению Иванову, не сообщали о ЧП.

В Красноярском крае на семейную пару и их знакомого напали мигранты. Приятель супругов скончался.