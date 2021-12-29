Сообщающих о взятках предложили поощрять в Госдуме

Депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев в разговоре с «360» похвалил вице-губернатора Пензенской области за отказ от взятки и назвал его свидетельством процесса выздоровления системы. Он предложил награждать не только чиновников, но и сознательных граждан, которые заявили о коррупции, если у них просили деньги.

«Это говорит о том, что идет правильный процесс выздоровления системы внутри себя. Моя принципиальная позиция заключается еще и в том, что претенденты на такие должности должны проходить еще и психологические тесты на устойчивость к взяткам», — сказал Хамзаев.

Он напомнил, что чиновники должны делать выводы уже из того количества наказаний, которые последовали по отношению к их коллегам после случаев взяточничества, но и система поощрений имеет место.

При этом Хамзаев оценил последующее действие Федотова, который отравил свою премию в благотворительный фонд, но подчеркнул, что такие процессы не должны быть показными.

Глава Пензенской области Олег Мельниченко наградил своего заместителя Сергея Федотова за то, что тот отказался принимать большую взятку. Свою премию Федотов отдал на благотворительность.