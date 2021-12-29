Глава Пензенской области выдал премию своему заместителю за отказ от взятки

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выдал премию своему заместителю, вице-губернатору Сергею Федотову за отказ от взятки в три миллиона рублей. Об этом в пресс-службе правительства региона рассказали ТАСС.

«Вице-губернатор Сергей Федотов премирован в соответствии с законом Пензенской области «О денежном содержании государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», — отчитались в пресс-центре.

Свое награждение Федотов уже пожертвовал в благотворительный фонд — сумму в 47,2 тысячи рублей. «Русфонд», куда вице-губернатор направил деньги, занимается помощью тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.

Взятку размером в три миллиона рублей Федотову попытался дать сотрудник администрации Каменского района. Женщина хотела, чтобы чиновник пролоббировал ее победу в конкурсе на место главы администрации района. Федотов не стал принимать предложение женщины. Ее задержали и возбудили против нее уголовное дело из-за покушения на взятку.