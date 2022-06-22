Певица, экс-солистка группы «Тутси» Леся Ярославская до последнего не верила в гибель певца Пьера Нарцисса. В беседе с «360» она поделилась воспоминаниями о нем и дружбе семьями.

«До последнего были сомнения. Звонили друзья, никакой информации нет. Я думала, лучше бы то было не так. Просто шок», — сказала она.

Певица вспоминает коллегу как яркого, неординарного и талантливого артиста. Они много гастролировали вместе и дружили семьями. Особенно сильно он любил свою дочь Каролин. Она была его гордостью.

«Как он любил Каролин, это просто невероятно. Сколько он выделял ей любви и внимания, как он ей гордился, называл своей королевой. Когда Каролин выходила на сцену, он вскакивал с места и кричал: „О, моя королева, моя красавица“», — рассказала певица.

Смерть Пьера Нарцисса подтвердила его дочь. Известный российскому зрителю по второму сезону телешоу «Фабрика звезд» артист скончался на 46-м году жизни.