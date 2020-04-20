«Реклама кулинарной книги?» Соловьев раскритиковал пасхальное обращение Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев в Пасху вел свою программу, на которой не мог оставить без внимания праздничное обращение президента Украины Владимира Зеленского к нации. Российский журналист счел слова украинского лидера про тимбилдинг в разгар пандемии странными.

Видеообращение Зеленского можно было увидеть в эфире шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

Президент Украины рассказал, что страна возвращается к традициям предков. У них не было возможностей ходить в супермаркеты или заказывать еду по интернету.

«Это своего рода общегосударственный семейный тимбилдинг. И я уверен, что после него все блюда, приготовленные вместе, будут в сто раз вкуснее. И домашняя колбаска с хреном, и сальце, и варенички, и завиванцы», — сказал президент.

По его словам, люди вспомнят, что «украинская кухня — лучшая в мире».

«Вы чего избрали? Вы меня простите, вы кого избрали? Это реклама кулинарной книги? Это поваренная книга от Зеленского?» — задал Соловьев вопрос украинскому политологу Василию Вакарову.

Ведущий заявил, что Украина сейчас столкнулась с большими экономическими проблемами. Ситуацию осложняет и борьба с коронавирусом. Вакаров ответил, что около 44-57% украинцев, согласно опросам, поддерживают своего президента. На это Соловьев ответил, что тогда страна заслужила «этого сказочника».

По последним данным, 5449 человек на Украине заразились коронавирусом, 141 больной умер. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что рост числа инфицированных в последние дни мог быть вызван массовым посещением храмов в Вербное воскресенье, 12 апреля.