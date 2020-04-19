Всплеск коронавируса на Украине связали с посещением храмов в Вербное воскресенье

Распространение коронавируса на Украине — это результат массового посещения верующими храмов и церквей 12 апреля, в Вербное воскресенье.

«Рост проявлений заболевания [COVID-19] был на четвертый-пятый день после того, как люди инфицировались [в храмах]», — приводит «Интерфакс» слова министра здравоохранения Украины Максима Степанова.

Он отметил, что еще одной причиной роста случаев заражения стало тестирование на коронавирус методом ПЦР.

За прошедшие сутки украинские медики выявили еще 343 случая заражения 2019-nCoV. Всего на Украине уханьскую инфекцию подхватили 5449 человек. От COVID-19 умер 141 пациент. Ранее экс-депутат Верховной Рады Анна Герман заявила, что Украине может прийти конец после эпидемии коронавируса.

По ее словам, власти сейчас озадачены больше траншами от Международного валютного фонда, чем борьбой с распространением заразы. Герман считает, что руководство страны действует хаотично и ничего не планирует на будущее.