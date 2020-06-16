Соловьев отреагировал на просьбу «Современника» быть великодушными к Ефремову

Владимир Соловьев в очередной раз жестко прокомментировал ситуацию с ДТП, в которое попал Михаил Ефремов. Телеведущий раскритиковал родной театр актера «Современник», призвавший не судить артиста.

«Лучше бы они продолжали молчать…», — ответил на этот Соловьев в своем Telegram-канале.

Развернутый комментарий «Современника» о ситуации с Ефремовым появился на сайте театра спустя неделю после трагедии — вечером 15 июня.

Молчание там объяснили шоком и желанием осмыслить то, что «произошло с одним из самых близких людей „Современника“ — Михаилом Ефремовым».

«Он всегда был и остается неотъемлемой частью театра. Случившееся — огромная трагедия, наша общая боль, которую невозможно выразить», — сказано в сообщении.

«Современник» выразил свои соболезнования семье погибшего Сергея Захарова, но попросил быть великодушными к Ефремову.

Ранее Соловьев осудил актера за случившееся и назвал его «пьяным скотом». Такое заявление он сделал в эфире программы «Полный контакт» на YоuТubе-канале «Соловьев Livе". Также ведущий прокомментировал видеообращение артиста, в котором тот извинился перед семьей погибшего водителя.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов будучи нетрезвым сел за руль и устроил ДТП в центре Москвы. На своем автомобиле он врезался в грузовик, где сидел Сергей Захаров. Мужчину с многочисленными травмами госпитализировали, но его не удалось спасти. Артиста задержали, а позже на два месяца отправили под домашний арест.