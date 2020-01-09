Соловьев назвал версию о «российской ракете» в крушении Boeing 737 вбросом

«Страной победившего пиара» назвал Украину российский телеведущий Владимир Соловьев. Он подчеркнул, что даже в день траура Киев не может обойтись без информационных вбросов. Так в своем канале в Telegram он отреагировал на заявление СНБО Украины о том, что Boeing 737 мог упасть после удара российской ЗРК «Тор».

«Так обломки есть или нет? Если они их „собираются искать“, то значит их не нашли? Так откуда версия про ракету? Нашли бы „источник в сети“ и с ним бы поговорили… или им истина не нужна?» — написал Владимир Соловьев.

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов заявил, что Boeing 737 под Тегераном мог попасть под удар российской ЗРК «Тор», который есть в распоряжение Ирана. Об этом он заявил изданию «Цензор.нет». По его словам, в Сети появилась информация, что в районе крушения лайнера нашли обломки российской ракеты. Сейчас специалисты намерены их искать.

Алексей Данилов в своем заявлении заявил, что пока СНБО рассматривает конкретную версию. По его словам, основными пока стали: поражение зенитной ракетой, столкновение с беспилотником, взрыв внутри самолета в результате теракта, технические неполадки, которые привели к взрыву двигателя.

В данный момент украинская комиссия по расследованию крушения прибыла в Иран, где идет совещание с представителями компетентных органов страны и международной организации гражданской авиации.

Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана через четыре минуты после вылета. Борт загорелся в воздухе и начал разваливаться на части. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Власти Ирана ранее заявляли, что исключают версию столкновения с ракетой. Специалист по обслуживанию самолетов заявил, что по видео нельзя сказать о технических неполадках на борту лайнера.