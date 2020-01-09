Соловьев назвал версию о «российской ракете» в крушении Boeing 737 вбросом
«Так обломки есть или нет? Если они их „собираются искать“, то значит их не нашли? Так откуда версия про ракету? Нашли бы „источник в сети“ и с ним бы поговорили… или им истина не нужна?» — написал Владимир Соловьев.
Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов заявил, что Boeing 737 под Тегераном мог попасть под удар российской ЗРК «Тор», который есть в распоряжение Ирана. Об этом он заявил изданию «Цензор.нет». По его словам, в Сети появилась информация, что в районе крушения лайнера нашли обломки российской ракеты. Сейчас специалисты намерены их искать.
Алексей Данилов в своем заявлении заявил, что пока СНБО рассматривает конкретную версию. По его словам, основными пока стали: поражение зенитной ракетой, столкновение с беспилотником, взрыв внутри самолета в результате теракта, технические неполадки, которые привели к взрыву двигателя.
В данный момент украинская комиссия по расследованию крушения прибыла в Иран, где идет совещание с представителями компетентных органов страны и международной организации гражданской авиации.
Boeing 737−800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана через четыре минуты после вылета. Борт загорелся в воздухе и начал разваливаться на части. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. Власти Ирана ранее заявляли, что исключают версию столкновения с ракетой. Специалист по обслуживанию самолетов заявил, что по видео нельзя сказать о технических неполадках на борту лайнера.