Соловьев назвал Гордона «нацистской мразью» в ответ на просьбу об интервью

Украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с Натальей Поклонской и Дмитрием Гиркиным-Стрелковым обратился с предложением о беседе к телеведущему Владимиру Соловьеву. Однако в ответ он услышал жесткий, но аргументированный отказ.

В эфире телеканала «Россия 1» Владимир Соловьев показал две фотографии. На одной из них был портрет Гордона, а на второй — главный редактор газеты «Штурмовик», выходившей в гитлеровской Германии, Юлиус Штрейхер. Телеведущий отметил, что это был главный пропагандист нацистских идей, который тесно сотрудничал со спецслужбами. На Нюрнбергском процессе Штрейхера приговорили к казни.

«То, что Гордон хочет взять у меня интервью, — такая же глупость, как если бы Штрейхер позвонил Левитану во время Великой Отечественной войны и попытался взять интервью у него. Мы — наследники Левитана, а ты, „мразь нацистская“, — наследник Штрейхера. И никогда это не путай», — заявил Соловьев.

Телеведущий подчеркнул, что Гордон может даже не надеяться на интервью. «Забудь о любых попытках связаться со мной», — подчеркнул Соловьев.

Это не первый конфликт между двумя журналистами. В прошлом году Гордон обвинил Соловьева в распространении пропаганды. В ответ российский телеведущий назвал обидчика негодяем и мерзавцем.