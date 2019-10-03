«Негодяй и мерзавец»: Соловьев жестко ответил украинскому журналисту Гордону

Украинский журналист Дмитрий Гордон нелестно отозвался о российском телеведущем Владимире Соловьеве и упрекнул в распространении пропаганды. Тот, в свою очередь, назвал оппонента негодяем и мерзавцем.

«Публично некто по фамилии Гордон пишет девятиминутный ответ. Я не стал смотреть излияния этого орешка. Но мне там сказали граждане, что у меня якобы руки в крови», — сказал телеведущий в эфире авторской программы и опубликовал отрывок в Instagram.

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Затем Соловьев поднял руки и показал из зрителям со словами: «они идеально чистые».

«В отличие от тебя, негодяй и мерзавец, я не поддерживаю людей, которые ведут братоубийственную войну», — обратился он к Гордону.

Соловьев также подчеркнул, что считает войну между Россией и Украиной самой страшной вещью.

Конфликт Соловьева и Гордона начался после того, как телеведущий раскритиковал украинского коллегу во время одного из эфиров. Ответ не заставил себя долго ждать и Гордон записал тот самый длинный ролик, о котором шла речь. В видеообращении украинец заявил, что у Соловьева «поганый язык и мысли», а также на руках «кровь украинцев и россиян, которые под воздействием лживой пропаганды пошли воевать друг против друга».