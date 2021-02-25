Истребители заметили в небе над Ереваном. Видео

Военную авиацию заметили в столице Армении на фоне шествия, которое проходит в Ереване. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Истребители пролетели над площадью Свободы во время митинга. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Sputnik Армения».

Вооруженные силы Армении ранее потребовали от Пашиняна, чтобы он ушел в отставку. Накануне премьер лишил должности начальника Генштаба Армении Оника Гаспаряна.

Армянский премьер заявил журналистам, что не допустит переворота в стране. Пашинян в четверг возглавил шествие и прошел со своими сторонниками по центральным улицам Еревана. По словам Пашиняна, ситуация в стране является «управляемой».

Президент Армении Армен Саркисян в среду по предложению премьера уволил первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении. Песков подчеркнул, что это является внутренним делом Армении. Российский лидер Владимир Путин пока не общался с Пашиняном, однако в случае, если это потребуется, в Кремле оперативно организуют контакт, сообщил Песков.