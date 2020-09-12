Соловьев назвал Ефремова ничтожеством и не поверил в его раскаяние

Телеведущий Владимир Соловьев назвал осужденного на восемь лет за смертельное ДТП Михаила Ефремова ничтожеством, наркоманом и преступником. По его мнению, актер не раскаялся в содеянном и не сочувствует убитому им человеку и его близким.

Об этом Владимир Соловьев заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Телеведущий подчеркнул, что Ефремов не сделал из случившейся трагедии никаких выводов. Актер считает, что получил большой реальный срок не потому что виноват в смерти человека, а потому, что адвокат Эльмин Пашаев плохо его представлял в суде.

«Но Ефремов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать», — возмутился Соловьев.

После вынесения приговора Михаил Ефремов заявил, что Пашаев его «подставил» на восемь лет тюрьмы. Он пообещал, что на апелляцию возьмет другого юриста.