Россиян предупредили об «опасном солнце» в мае

Индекс ультрафиолетового излучения уже в мае начнет достигать опасных значений. При этом в Южном федеральном округе солнце становится «опасным» немного раньше, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. Сейчас только недавно прошел день весеннего равноденствия, еще солнце невысоко поднимается. Считать [индекс ультрафиолетового излучения] думаю, начнем с середины мая», — сказал Вильфанд в разговоре с ТАСС. Он также отметил, что в Южном федеральном округе «опасность» солнца наступает «примерно во второй половине апреля-в конце апреля».

Вильфанд посоветовал россиянам наслаждаться апрельским солнцем, поскольку оно полезно и дарит хороший загар.

Гидрометцентр с 2020 года начал составление прогнозов УФ-облученности. Они позволяют предупреждать россиян об опасности пребывания под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты для кожи и глаз.

Дефицит влаги в почве может привести к летней засухе в нескольких регионах России. В зоне риска оказался юг Черноземья, а также Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, рассказал Вильфанд. По его словам, в других регионах наблюдается нормальная ситуация.