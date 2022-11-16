Общество 16 ноября 2022, 18:38 Солдатская бабушка: 92-летняя пенсионерка из Батайска связала для участников спецоперации теплые носки Пенсионерка Белоус из Батайска связала для участников СВО носки с добрыми пожеланиями Laura Ohlman/Unsplash / Unsplash

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Пенсионерка из Батайска Мария Белоус связала партию носков для участников спецоперации. По словам 92-летней женщины, так она захотела выразить поддержку российским военным, сообщил сайт kp.ru.

Мария Белоус переехала в Батайск три года назад. Она тут же стала своей — соседи приходили к ней с гостинцами, а в ответ получали от нее связанные ею носки. Недавно она загорелась идеей связать теплые вещи для бойцов, участвующих в спецоперации.

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«Просыпалась в восемь утра: пока солнце хорошо освещала комнату, занималась черной пряжей. Потом делала перерыв, и уже ближе к обеду приступала к светлым носкам», — рассказала пенсионерка.

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Вместе с носками военные получат и записки от жительницы Батайска. В них она рассказала, как встретила Великую Отечественную войну, а также пожелала бойцам вернуться домой.

В волонтерском центре Подольского городского округа собрали гуманитарную помощь для мобилизованных россиян. Им отправят теплые вещи, лекарства и спальные мешки, а также фонарики, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.