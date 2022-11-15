Подмосковье 15 ноября 2022, 16:55 Администрация Подольска собрала гуманитарную помощь мобилизованным

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Житель Подольска Илья обратился в администрацию округа с просьбой собрать необходимые для бойцов вещи. Перед этим он отправился на службу в качестве добровольца, а сейчас вернулся к семье на несколько дней.

Илья скоро вернется в учебный центр, после чего отправится в зону СВО. Глава округа Дмитрий Жариков рассказал, что в волонтерском центре для однополчан Ильи собрали помощь.

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«В волонтерском центре для Ильи и его однополчан собрали теплые вещи, медикаменты, спальные мешки, фонарики, сухое горючее, средства личной гигиены, посуду, берцы. Некоторые вещи закупили отдельно», — рассказал он.

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Просьбы бойцов и их близких не остаются без внимания администрации. Так, на средства, которые собрал благотворительный фонд Культурное развитие молодежи г. Подольска» для солдат закупили болгарку, сварочный аппарат, термобелье, посуду, батарейки и перчатки. Скоро все это передадут на фронт.

«Делаем все для того, чтобы наши ребята не нуждались даже в мелочах. А главное, берём на себя все заботы о семьях военнослужащих», — добавил Дмитрий Жариков.

Центр оказания помощи работает в Подольске по номерам 8 (4967) 57-77-71 и 8 (964) 724-12-65.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что число обращений по теме частичной мобилизации снизилось в Подмосковье.

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