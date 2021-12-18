Солдат под Челябинском зашил себе рот из вины перед девушкой

В Челябинской области 19-летний солдат-срочник зашил себе рот из чувства вины перед девушкой, с которой перед этим поссорился. О драме новобранца на личном фронте в Чебаркуле написал сайт kp.ru.

Минувшая среда выдалась для солдата непростой на общение с людьми на гражданке. Вечером он поговорил с мамой, а потом созвонился с девушкой, с которой у них возникло недопонимание. А причиной стали события еще прошлой зимы. Тогда новобранец не скупился на комплименты подругам своей возлюбленной.

Солдата одолели угрызения совести. В разговоре с девушкой он не сдержался и нагрубил ей. Все это он не мог простить самому себе и решился на отчаянный поступок. Для этого он заперся в туалете и зашил себе рот.

Зашитую губу рядовой пытался скрыть под маской, что вызвало подозрения у дежурного офицера роты. Он спросил у солдата, что произошло, но тот не смог промолвить и слова. Все стало понятно, только когда он опустил маску.

Солдата отправили в медчасть. Там ему сняли швы и обработали раны. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Мать молодого человека узнала о произошедшем от журналистов. Она была шокирована. Женщине рассказали, что ее сын в больнице, но не сообщали подробностей.

Китайские ученые ранее заявили, что спасением от ревности может стать «гормон любви».