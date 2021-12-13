Стало известно, как избавиться от ревности с помощью «гормона любви»

Окситоцин — гормон, который способен избавить постоянных романтических партнеров от ревности. Таким мнением поделились исследователи из Китайской академии наук. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на статью в журнале Journal of Psychopharmacology.

С помощью нейромедиатора окситоцина, известного как «гормон любви», получается сформировать в паре более прочную связь. Благодаря его влиянию снижается число конфликтов, а также уменьшается романтический интерес партнеров к другим людям.

В исследовании приняли участие 70 гетеросексуальных пар. Часть добровольцев получила интраназально дозу окситоцина, часть — плацебо. Потом респонденты выполняли два задания.

Одно из них состояло в том, что участникам нужно было представить, как их партнер занялся с кем-то сексом или же влюбился в другого, а после описать свои эмоции. Второе задание заключалось в том, что респондент должен был играть в компьютерную игру с партнером и незнакомцем. В определенный момент игра исключала участника, оставляя партнера и незнакомца играть вместе, что должно было спровоцировать ревность. Выяснилось, что участники, которые принимали окситоцин, проявляли гораздо меньшую ревность.