Соль, спички и вода закончились в магазинах острова Русский, который отрезало из-за моста

В магазинах на острове Русский наблюдается дефицит жизненно необходимых продуктов. Местные жители смели с полок хлеб, воду, соль и газовые баллоны. Уже больше суток на острове из-за непогоды нет света и воды. А сегодня его отрезало от материковой части.

«Газовые баллоны теперь дефицит, соли и спичек тоже нет. Хлеб закончился к вечеру», — передает РИА «Новости» слова продавца одного местного магазина.

По словам продавцов, неизвестно, когда будут следующие поставки. Но, вероятно, когда починят мост.

В субботу движение по мосту перекрыли, потому что с крепежных тросов на дорожную часть начал падать лед. Решение о возобновлении движения будет решаться позже. Попасть на остров Русский можно только по этому мосту. Местные власти временно организовали паромную переправу для транспортировки автомобилей, сообщает «Газета.ru». А в конце недели во Владивостоке шел ледяной дождь и дул сильный ветер. В некоторых регионах был объявлен режим ЧС.

Накануне местное правительство на базе восьми детских садов и 13 школ развернуло пункты бесплатного трехразового питания для детей районов города, где нет света и воды.