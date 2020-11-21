Детей, оставшихся во Владивостоке без света и воды, накормят бесплатно

Мэрия Владивостока на базе восьми детских садов и 13 школ развернула пункты бесплатного трехразового питания для детей в тех районах города, где в жилых домах нет воды и света. Из-за непогоды без света остались почти 158 тысяч человек, без отопления — 23 тысячи жителей.

После дождя со снегом обледенели электропровода, теплотрассы, вышки сотовой связи. Нарушено движение общественного транспорта, задержаны авиарейсы. Большинство магазинов и ТЦ во Владивостоке продолжают работать. Региональные власти ввели режим ЧС.

«Бесплатное трехразовое питание для детей организуют во Владивостоке… с 21 ноября. Кормить будут в школах и детских садах с 9.00 до 16.00. Питание организовано для тех детей, в домах которых еще не дали электричество и воду», — говорится в сообщении администрации.

В крайнем случае ребенка можно будет оставить в указанных детсадах и школах с 9.00 до 16.00

Для пострадавших от непогоды жителей также были организованы четыре пункта временного размещения в образовательных учреждениях. В них горожан обогреют, предоставят воду, питание и психологическую помощь.

В некоторых районах Владивостока налажен подвоз питьевой воды.