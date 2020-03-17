«Союзмультфильм» выпустит более 50 новых серий «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» готовит первые серии продолжения полюбившегося многим мультфильма «Ну, погоди!». Всего зрители смогут увидеть как минимум 52 эпизода.

«Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал», — рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Она пояснила, что для продаж мультфильма за границей необходимо именно 52 серии. Киностудия планирует сотрудничать со многими странами, включая Китай и другие азиатские государства.

Сам «Ну, погоди!» будет рассчитан на аудиторию детей от шести до восьми лет. Создатели мультфильма решили сделать его в формате квази-3D.

«Мы, наверное, месяца четыре-пять потратили на то, чтоб прийти к решению по этому вопросу. И в итоге решили, что мультфильм будет исполнен в формате квази-3D, которое стилизовано под плоское изображение», — отметила Слащева.

Впервые зрители увидели героев «Ну, погоди!» в 1969 году. Мультфильм до сих пор остается одним из самых популярных в России. Спустя 51 год поклонники смогут снова увидеть любимых персонажей. Ожидается, что новые серии выйдут уже летом 2020-го.