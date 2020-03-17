    17 марта 2020, 19:53

    «Союзмультфильм» выпустит более 50 новых серий «Ну, погоди!»

    Дарья Бунякова

    «Союзмультфильм» готовит первые серии продолжения полюбившегося многим мультфильма «Ну, погоди!». Всего зрители смогут увидеть как минимум 52 эпизода.
    «Союзмультфильм» выпустит более 50 новых серий «Ну, погоди!»

    «Мы сейчас стартуем с циклом из первых 26 серий длительностью семь минут. В перспективе хотим сделать не менее 52 серий, потому что у того проекта, который мы сейчас начинаем создавать, безусловно, будет международный потенциал», — рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

    Она пояснила, что для продаж мультфильма за границей необходимо именно 52 серии. Киностудия планирует сотрудничать со многими странами, включая Китай и другие азиатские государства.

    Сам «Ну, погоди!» будет рассчитан на аудиторию детей от шести до восьми лет. Создатели мультфильма решили сделать его в формате квази-3D.

    «Мы, наверное, месяца четыре-пять потратили на то, чтоб прийти к решению по этому вопросу. И в итоге решили, что мультфильм будет исполнен в формате квази-3D, которое стилизовано под плоское изображение», — отметила Слащева.

    Впервые зрители увидели героев «Ну, погоди!» в 1969 году. Мультфильм до сих пор остается одним из самых популярных в России. Спустя 51 год поклонники смогут снова увидеть любимых персонажей. Ожидается, что новые серии выйдут уже летом 2020-го.