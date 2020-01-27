    27 января 2020, 15:59

    Пилотная серия «Ну, погоди!» отметит юбилей

    Ольга Ситникова

    Пилотный выпуск культового советского и российского мультсериала «Ну, погоди!» готовится отпраздновать 50-летний юбилей. Событие состоится 30 января. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма».

    Первые зрители увидели героев мультфильма в 1969 году. Персонажи появились в мультипликационном журнале «Веселая карусель».

    Режиссером пилотной серии был Геннадий Сокольский. Когда создатели поняли, что Волка и Зайца приняли хорошо, то решили продолжить «Ну, погоди!». Однако работать над мультсериалом стала новая команда. Ее возглавил режиссер Вячеслав Котеночкин, а главных героев озвучили актеры Клара Румянова и Анатолий Папанов.

    С 1969 по 1986 год на телеэкранах появилось 16 серий «Ну, погоди!». Мультфильм до сих пор остается одним из самых популярных в России по версии IMDb. Он получил оценку девять из десяти. А на Youtube выпуски просматривают около 700 миллионов раз.

    Ранее стало известно, что премьера новых серий мультфильма «Ну, погоди!» пройдет летом 2020 года. Зрители увидят новых второстепенных персонажей.