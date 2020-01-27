Пилотная серия «Ну, погоди!» отметит юбилей

Первые зрители увидели героев мультфильма в 1969 году. Персонажи появились в мультипликационном журнале «Веселая карусель».

Режиссером пилотной серии был Геннадий Сокольский. Когда создатели поняли, что Волка и Зайца приняли хорошо, то решили продолжить «Ну, погоди!». Однако работать над мультсериалом стала новая команда. Ее возглавил режиссер Вячеслав Котеночкин, а главных героев озвучили актеры Клара Румянова и Анатолий Папанов.

С 1969 по 1986 год на телеэкранах появилось 16 серий «Ну, погоди!». Мультфильм до сих пор остается одним из самых популярных в России по версии IMDb. Он получил оценку девять из десяти. А на Youtube выпуски просматривают около 700 миллионов раз.

Ранее стало известно, что премьера новых серий мультфильма «Ну, погоди!» пройдет летом 2020 года. Зрители увидят новых второстепенных персонажей.