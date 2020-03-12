«Союзмультфильм» снимет сериал про медвежонка Умку

Киностудия «Союзмультфильм» намерена выпустить сериал про приключения медвежонка Умки. Он будет состоять из 26 серий.

Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, пишет РИА «Новости». По ее словам, сейчас студия находится в поиске партнера.

«Мы будем делать продолжение Умки, уже решенный вопрос. Проект разрабатываем. Готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование», — рассказала Слащева на пресс-конференции.

В декабре 2019 года «Союзмультфильм» снял продолжение истории про белого медвежонка Умку и его друга. Первая часть мультфильма вышла 1969 году. Второй мультик «Умка ищет друга» студия представила в 1970-м. А третья часть появилась на экранах спустя целых 50 лет. Новую серию студия опубликовала на своем официальном YouTube-канале. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что он «расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений»