«Союзмультфильм» снимет сериал про медвежонка Умку
Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева, пишет РИА «Новости». По ее словам, сейчас студия находится в поиске партнера.
«Мы будем делать продолжение Умки, уже решенный вопрос. Проект разрабатываем. Готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование», — рассказала Слащева на пресс-конференции.
В декабре 2019 года «Союзмультфильм» снял продолжение истории про белого медвежонка Умку и его друга. Первая часть мультфильма вышла 1969 году. Второй мультик «Умка ищет друга» студия представила в 1970-м. А третья часть появилась на экранах спустя целых 50 лет. Новую серию студия опубликовала на своем официальном YouTube-канале. В «Союзмультфильме» подчеркнули, что он «расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений»