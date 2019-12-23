    23 декабря 2019, 12:58

    Новый мультфильм про медвежонка Умку вышел спустя 50 лет

    Александра Ломейко

    История про белого медвежонка Умку и его друга получила продолжение. Новую серию сняли в киностудии «Союзмультфильм» через 50 лет после предыдущей.

    Выпуск третьей части, которая называется «Умка на елке», приурочили как раз к полувековому юбилею мультипликационной картины. Мультфильм опубликован на официальном YouTube-канале студии.

    Новый мультфильм, подчеркнули в «Союзмультфильме», «расскажет о важности искренней дружбы и теплых семейных взаимоотношений». «Умка на елке», рассчитывают его создатели, станет примером доброго отношения к братьям нашим меньшим и логично завершит трилогию.

    В «Союзмультфильме» напомнили, что в первой части «Умки», которая вышла на экраны в 1969 году, медвежонок знакомился с окружавшим его миром. Во второй — «Умка ищет друга» (1970) — он повзрослел и отправился путешествовать. В третьей Умка вернется домой.

    Сценарий к юбилейной серии написала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, а художником-постановщиком — Петр Захаров.

    Голос Умке дала актриса Лариса Брохман. Народная артистка Лариса Долина исполнила «Колыбельную медведицы».