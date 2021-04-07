«Союзмультфильм» покажет новый мультсериал на основе «Чучела-Мяучела»

Киностудия «Союзмультфильм» 14 апреля покажет первую серию анимационного сериала для детей под названием «Чуч-Мяуч». Он сделан по мотивам советского мультфильма «Чучело-Мяучело».

Как рассказали агентству «Москва» в пресс-службе «Союзмультфильма», мультфильм ориентирован на ребят дошкольного возраста. Все персонажи нарисованы «в мягкой, простой стилистике с использованием спокойной цветовой гаммы».

Всего покажут 52 серии. Каждый эпизод будет длиться семь минут. В основе сюжета — история из жизни девочки Маруси и кота Мяуча. Он может исполнять желания, но по-особенному.

«Такая необычная особенность Мяуча часто становится причиной забавных неурядиц и неожиданных приключений, в которые попадают также и друзья Маруси и Мяуча — Варя и Миша», — сказано в сообщении.

Главного героя озвучил актер Михаил Башкатов, а Марусю — участница шоу «Голос» Алиса Смирнова.