Иван Дорн написал музыку для новых серий «Ну, погоди!»

Знаменитая композиция «Водные лыжи» Тамаша Деака, звучащая в начале каждой серии мультфильмов «Ну, погоди!» получила новую аранжировку. Ее автором стал популярный певец, музыкант и продюсер Иван Дорн. С новой мелодии начнется каждая серия перезапуска о приключениях Волка и Зайца. Об этом сообщила пресс-служба студии «Союзмультфильм».

Генеральный продюсер студии Юлия Осетинская, отметила, что именно стиль Ивана Дорна больше всего подошел для новых серий «Ну, погоди!». Она отметила, что авторы музыкального издания Masterskaya Дорна работают и над другими композициями, которые прозвучат в новых сериях.

«„Ну, погоди!“ всегда представлял музыкальный „хит парад“ своего времени, и мы уверены, что музыканты студии Masterskaya также прекрасно чувствуют дух сегодняшнего дня: их композиции очень гармонично дополняют наш проект», — подчеркнула она.

Сам Иван Дорн заявил, что при создании новой аранжировки «Водных лыж» стремился сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой мелодии.

«Мне очень помогала сама анимация — она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось», — признался он.

Он отметил, что произведение Тамаша Деака стало уникальным для своего времени. Оно не только стало близким советским детям, но и вдохнуло новую жизнь в венгерский джаз.

«У нас остались те же ноты, остался оттенок, привкус, если хотите, корней. Но и свеженького добавили: время должно отрабатываться в музыке, и у звука будет современная фактура», — пояснил музыкант.

Дорн признался, что обожал старый мультфильм. Своим любимым героем он назвал Волка. По словам музыканта, это непосредственный авантюрист, который полностью соответствует его собственному типажу.

Музыкант отметил, что современные дети полюбят и новую версию мультсериала, которая в будущем приобретет культовый статус.

Первые серии перезапущенного мультсериала «Ну, погоди!» студия «Союзмультфильм» выпустит в этом году. Новый проект сделан в технике 3D. Кроме Волка и Зайца, там появятся новые персонажи: Барсук Тим, Косуля Уля и Еж Шу. Главных героев озвучат Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Студия «Союзмультфильм» уже показала, как будут выглядеть Волк и Заяц в новых сериях.