Общество 13 ноября 2022, 12:52 Союз журналистов России отказался от полномочий по регулированию деятельности блогеров Глава СЖР Соловьев: регулирование действий блогеров не входит в задачи Союза журналистов РИА «Новости»

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Союз журналистов России не намерен регулировать работу отечественных блогеров, а будет только помогать им по мере необходимости. Об этом ТАСС заявил глава организации Владимир Соловьев.

«Регулирование сферы блогеров не входит в задачи Союза журналистов. Если они хотят с нами общаться, то мы работаем с ними. Некоторые вступают в организацию, однако таких не очень много», — сказал он.

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Соловьев отметил, что союз также не имеет отношения к регулированию журналистов, оказывая лишь поддержку и защищая, если есть основания.

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«Союз журналистов России является общественной организацией. Мы не занимаемся регулированием журналистов, мы не Министерство печати», — обратил внимание он.

Ранее секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов предложил наделить Союз журналистов полномочиями регулировать деятельность блогеров.

Идею он объяснил тем, что иногда у таких авторов количество подписчиков больше, чем у крупных СМИ. А значит, и влияние они оказывают на широкую аудиторию.