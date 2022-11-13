13 ноября 2022, 12:52
Союз журналистов России отказался от полномочий по регулированию деятельности блогеров
Глава СЖР Соловьев: регулирование действий блогеров не входит в задачи Союза журналистов
Союз журналистов России не намерен регулировать работу отечественных блогеров, а будет только помогать им по мере необходимости. Об этом ТАСС заявил глава организации Владимир Соловьев.
«Регулирование сферы блогеров не входит в задачи Союза журналистов. Если они хотят с нами общаться, то мы работаем с ними. Некоторые вступают в организацию, однако таких не очень много», — сказал он.
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Соловьев отметил, что союз также не имеет отношения к регулированию журналистов, оказывая лишь поддержку и защищая, если есть основания.
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«Союз журналистов России является общественной организацией. Мы не занимаемся регулированием журналистов, мы не Министерство печати», — обратил внимание он.
Ранее секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов предложил наделить Союз журналистов полномочиями регулировать деятельность блогеров.
Идею он объяснил тем, что иногда у таких авторов количество подписчиков больше, чем у крупных СМИ. А значит, и влияние они оказывают на широкую аудиторию.
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