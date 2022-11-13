Общество 13 ноября 2022, 09:37 Союз журналистов захотели наделить правом регулировать деятельность блогеров Ответсек СПЧ Точенов: СЖР может получить полномочия регулировать деятельность блогеров РИА «Новости»

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Союз журналистов России необходимо наделить полномочиями для регулирования деятельности блогеров. Об этом заявил РИА «Новости» ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.

«Я думаю, это было бы не лишним, потому что все равно какая-то градация блогеров должна быть», — отметил Точенов.

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У блогеров, подчеркнул он, из-за большого числа подписчиков охват аудитории превосходит некоторые СМИ.

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Идею ответсека СПЧ поддержал и член совета Кирилл Кабанов. По его словам, Союз журналистов должен предложить, каким образом можно будет влиять на каналы. Блогерство Кабанов назвал новой формой журналистики.

«Я считаю, что такой функционал нужен. <…> Этим должен заниматься именно Союз журналистов, а не надзорные органы», — сказал он.

Мобилизованных журналистов предложили отправить работать в новые регионы России. Председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что против России ведут информационную войну, поэтому важен каждый корреспондент.