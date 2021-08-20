Союз виноделов посчитал прогнозы о ценах на виноград преждевременными

Природные катаклизмы, которые произошли в Краснодарском крае во время сбора винограда, повлияют на объеме его урожая в России. Однако делать сейчас прогнозы по сбору и по динамике цен преждевременно. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович.

«На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня — это гадание на кофейной гуще», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

При этом Попович отметил, что на Краснодарский край, где больше всего виноградников в России, за последнее время вылилось огромное количество осадков, а огромное количества влаги в этот период очень плохо влияет на урожай. Однако последствия случившегося еще нужно будет оценить.

Президент СВВР добавил, что если потери составят 15-20%, то это не значит, что цены увеличатся на 15-20%.

Роскачество ранее сообщило, что производители винограда в России могут поднять цены не менее, чем на 30%. В дальнейшем это может сказаться на цене вина.