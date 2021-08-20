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    20 августа 2021, 12:44

    Союз виноделов посчитал прогнозы о ценах на виноград преждевременными

    Наза Салех Захи

    Природные катаклизмы, которые произошли в Краснодарском крае во время сбора винограда, повлияют на объеме его урожая в России. Однако делать сейчас прогнозы по сбору и по динамике цен преждевременно. Об этом заявил президент Союза виноградарей и виноделов России (СВВР) Леонид Попович.

    Союз виноделов посчитал прогнозы о ценах на виноград преждевременными

    «На виноградниках случился природный катаклизм, случилось погодное несчастье. Понятно, что оно скажется на урожае. Как скажется, мы сможем ответить по настоящему дней через десять, не раньше. А по поводу цен сегодня — это гадание на кофейной гуще», — сказал он. Его процитировало РИА «Новости».

    При этом Попович отметил, что на Краснодарский край, где больше всего виноградников в России, за последнее время вылилось огромное количество осадков, а огромное количества влаги в этот период очень плохо влияет на урожай. Однако последствия случившегося еще нужно будет оценить.

    Президент СВВР добавил, что если потери составят 15-20%, то это не значит, что цены увеличатся на 15-20%.

    Роскачество ранее сообщило, что производители винограда в России могут поднять цены не менее, чем на 30%. В дальнейшем это может сказаться на цене вина.