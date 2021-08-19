Россиян предупредили о росте цен на вино

Повышение цен на оптовые закупки винограда приведет к подорожанию вина. Об этом сообщило Ura.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В ведомстве заявили, что владельцы виноградников поднимут оптовые цены на свой урожай для виноделов. Чтобы не терять прибыль производители алкоголя начнут отпускать свой товар на 15−20% дороже за одну бутылку. Стоимость в рознице вырастет еще больше за счет наценки торговых точек.

Положительная сторона этой ситуации — повышение конкурентоспособности среди производителей полного цикла.

Сдерживать рост будут виноделы, которые владеют большими площадями собственных виноградников.

О повышении цен на сырье уже заявляли виноделы. В Крыму оптовые цены за новый урожай вырос с 60 до 150 рублей, а в Краснодарском крае за килограмм просят уже 100 рублей вместо 60−70. По данным СМИ, проблема возникла после вступления в силу запрета на использование иностранного винограда.

Документ обязывает производителей алкоголя указывать на бутылках, что если он использует заграничное сырье, что вином называться такой продукт не может.