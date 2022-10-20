Союз Туриндустрии перечислил последствия упразднения Ростуризма | 360°

Эксклюзив 20 октября 2022, 14:10 Союз Туриндустрии перечислил последствия упразднения Ростуризма Вице-президент союза Туриндустрии Барзыкин: отмена Ростуризма не повлияет на путешествия

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Упразднение Ростуризма как самостоятельной единицы и его передача в Минэкономразвития не повлияет на развитие туристической отрасли в стране. Об этом «360» заявил вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Днем 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, полномочия министерства передадут Министерству экономического развития России. Вице-президент Российского союза Туриндустрии не исключил, что такие изменения помогут оптимизировать и повысить эффективность этой отрасли.

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«Жизнь покажет. Уже Ростуризм был самостоятельным, но в подчинении Минэкономразвития. Сейчас он был под правительством. Есть результаты и серьезные», — подчеркнул он.

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Туристическое ведомство находилось как в общеэкономической, так и в общеполитических ситуациях, напомнил Барзыкин. Изменения затронут не только само министерство, но и задачи его развития, добавил он.

«Ростуризм будет работать на программы, финансирование, проектирование. Там потенциал, Минэк, все будет решаться лучше», — отметил Барзыкин.

При этом он не исключил, что теперь задачи и проблемы туристического ведомства будут решаться не сразу.

«Есть и отрицательные моменты, и положительные, как будет выстроена работа, кто будет ей заниматься, как будет бизнес на это реагировать», — пояснил он.

Вице-президент Российского союза Туриндустрии подчеркнул, что Ростуризм заработал немало позитивного потенциала. Сейчас важно сделать так, чтобы его не растеряли, заключил он.