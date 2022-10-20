Путин подписал указ об упразднении Ростуризма | 360°

Важное 20 октября 2022, 09:18 Путин подписал указ об упразднении Ростуризма Президент подписал указ об упразднении Ростуризма

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Документ появился на официальном портале правовой информации.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — сказано в указе.

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Полномочия Ростуризма передадут Министерству экономического развития России. Ведомство находилось под контролем этого министерства с середины сентября 2018 года. Однако летом 2020 года Путин распорядился передать его в ведение российского правительства. Ростуризм с февраля 2019 года возглавляла Зарина Догузова.

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Накануне стало известно, что Московская область оказалась в числе победителей на всероссийском конкурсе лучших работников туризма.