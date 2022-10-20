Путин подписал указ об упразднении Ростуризма | 360°

20 октября 2022, 09:18
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент подписал указ об упразднении Ростуризма
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму (Ростуризм). Документ появился на официальном портале правовой информации.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти постановляю упразднить Федеральное агентство по туризму», — сказано в указе.
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Полномочия Ростуризма передадут Министерству экономического развития России. Ведомство находилось под контролем этого министерства с середины сентября 2018 года. Однако летом 2020 года Путин распорядился передать его в ведение российского правительства. Ростуризм с февраля 2019 года возглавляла Зарина Догузова.
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Накануне стало известно, что Московская область оказалась в числе победителей на всероссийском конкурсе лучших работников туризма.
Владимир Путин
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