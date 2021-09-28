Рост цен на сезонные овощи в РФ сочли беспрецедентным

Цены на кабачки и сладкий перец в России за год поднялись в три раза. Подорожание назвали беспрецедентным, хотя для осени ситуация в целом характерная.

Генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центра» Алексей Плугов напомнил «Российской газете», что рост цен в осенний период связан с сезонным падением предложения кабачков и баклажанов открытого грунта.

«Но в этом сезоне рост беспрецедентный», — подчеркнул он.

Год назад килограмм кабачков оптом стоил 27 рублей. Сейчас ценник на этот овощ равняется 90 рублям. Сладкий перец подорожал с 38 до 105 рублей. Баклажаны продают по 60 рублей вместо 42.

Россиян предупредили, что ждать возвращения цен к прошлогоднему уровню бесполезно. Растут они во всех развитых странах.

Ранее в Минсельхозе связали рост оптовых цен на помидоры и огурцы тоже с сезонным фактором: овощи из открытого грунта сменили парниковые.