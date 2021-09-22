Минсельхоз объяснил рост оптовых цен на помидоры и огурцы

В августе 2021 года в России выросли оптовые цены на помидоры и огурцы. Влияние на ситуацию оказал сезонный фактор. На смену овощам из открытого грунта пришел парниковый урожай.

За месяц цены на помидоры у производителей стали выше на 2%, сообщил ТАСС со ссылкой на данные Минсельхоза РФ. Огурцы подорожали на 6%.

«Рост цен на данные категории плодоовощной продукции связан с сезонным фактором и замещением овощей открытого грунта более дорогими томатами и огурцами из парников», — подчеркнули в министерстве.

Динамика цен на плодоовощную продукцию менее выражена относительно розничных. Свекла за месяц подешевела на 4,7%, лук стал стоить на 1,4% меньше, морковь, наоборот, прибавила 2,1%. Дороже на 1,1% стала капуста, а картофель — на 0,8%.

По данным на 22 сентября, говядина у производителей подорожала на 1,2%, куриное мясо — на 2,7%, свинина — на 0,6%, баранина — на 0,5%.

Цены выросли на сливочное масло, маргарин, вареные колбасы и пастеризованное молоко. Немного дешевле стали сосиски и сардельки.