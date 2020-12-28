Опрос: петербуржцы назвали главные события 2020 года

Ярче всего они запомнят из уходящего года пандемию со всеми ее вытекающими — карантин, маски, перчатки, закрытые границы и экономический кризис.

Тем не менее большая часть респондентов заявила, что «коронавирус коронавирусом, а жизнь-то продолжается». Многие опрошенные петербуржцы говорили, что главное событие 2020 года так или иначе связано с семьей: рождение ребенка, свадьба детей или внуков, укрепление брака.

Ранее был представлен рейтинг самых популярных жителей Санкт-Петербурга — их чаще всего упоминали в СМИ в 2020 году. Топ-10 возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов.