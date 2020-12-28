Составлен топ-10 петербуржцев в 2020 году

В рейтинг попали медиаперсоны, которых чаще других упоминали в СМИ с 1 января по 20 декабря 2020 года.

Наибольшее число упоминаний (193 066) приходится на губернатора Петербурга Александра Беглова. На второй сточке разместился нападающий ФК «Зенит» Артем Дзюба (99 132), а на третьей — главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак (62 482).

Еще пресса часто уделяла внимание музыканту Сергею Шнурову (42 941), а также группе Little big и ее солисту Илье Прусикину (32 013). На шестое место выбился народный артист РСФСР Михаил Боярский (16 189). Седьмая строчка в топе отведена первому заместителю председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александру Малькевичу (14 618).

В рейтинг также попали художественный руководитель — директор Мариинского театра Валерий Гергиев (12 668), генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский (11 649) и писатель Евгений Водолазкин (5763).

Социолог Мария Мацкевич не удивлена, что первое место в рейтинге получил Беглов.

«В условиях пандемии коронавируса у граждан выросли ожидания от властей, и Петербург в этом плане не исключение: люди понимают, что как-либо серьезно повлиять на сложившуюся ситуацию в силах только власти. Поэтому самое пристальное внимание к руководству Северной столицы вполне естественно», — пояснила она.

В рейтинг попало мало новых лиц. Причину этого прокомментировал председатель Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих. «Это вопрос медийной раскрутки», — отметил он.