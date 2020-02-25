Собака проплыла 11 часов, чтобы спасти хозяина

Австралийская водная полиция спасла 63-летнего рыбака, чья лодка перевернулась в заливе Моретон. Искать его начали после того, как в воде обнаружили его немецкую овчарку Хайди, плывущую посреди обломков ящика для снастей, гидрокостюма и топливного бака.

Полицейская пресс-служба Брисбена сообщила, что собаку быстро подобрали, но она выражала беспокойство, и спасатели начали прочесывать акваторию залива. В операции участвовали вертолет, четыре полицейских судна, гидроцикл и волонтеры.

Примерно через четыре часа были в воде было найдено несколько предметов, а затем и перевернутая лодка, за которую цеплялся мужчина. Он рассказал спасателям, что накануне вечером лодка начала набирать воду.

К счастью, ни собака, ни ее хозяин серьезно не пострадали. Выяснилось, что собака провела в воде 11 часов, а ее хозяин — 15 часов. Офицеры сделали Хайди почетной полицейской собакой на один день.

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